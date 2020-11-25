Друг Прилучного раскрыл подробности драки

Бизнесмен Илья Васильев общался с актером в ночь перед операцией. Оказалось, что Павел Прилучный отправился в развлекательное заведение не один.

Павел Прилучный не раз попадал в малоприятные истории, даже когда жил в браке с Агатой Муцениеце. Год назад он уснул в чужой машине. Тогда хозяйка автомобиля очень удивилась, обнаружив на сидения актера. Но Паша оправдался тем, что сильно устал на съемках. Теперь он попал в больницу после драки в клубе «Завод» в Калининграде.

Лишь накануне его представитель подтвердил, что Прилучный был избит, получил серьезные травмы и готовиться к операции. Он намерен найти обидчиков с помощью полиции. Сама актер посмеялся над версиями произошедшего, которые растиражировали СМИ. Больше всего ему приглянулась версия, что он заступился за бабушку в гей-клубе. Однако его друг из Калининграда бизнесмен Илья Васильев пояснил, что это был простой ночной клуб.

«Мы общались с Павлом в 12 ночи пред операцией по WhatsApp, обменивались голосовыми сообщениями. Он сказал лишь, что все нормально, чтобы я не переживал, что здоровье стабильное, что готовится к операции. Действительно, драка в клубе «Завод» была. Павел получил телесные повреждения», — рассказал он.

Васильев признался, что в клуб актер пошел ни один, но не стал называть имена людей. По предварительным данным, это были водитель и тренер по боксу. Бизнесмен уверен, что Прилучного позвали в клуб, чтобы он посмотрел локацию для съемок картины «В клетке 2». Друг звезды подчеркнул важную деталь, что актер на этот раз был не пьян.

«Он был абсолютно трезвый. Это совершенно точно, это подтвержденный экспертизами факт», — сказал Васильев.