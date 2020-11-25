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«Он был абсолютно трезв»: друг Прилучного раскрыл подробности драки 

Мира Маркина 3 часа назад
Бизнесмен Илья Васильев, друг Павла Прилучного, раскрыл подробности драки актера.
Не так давно артист попал в больницу после потасовки в калининградском клубе "Завод". Спустя какое-то время представитель Прилучного подтвердил, что актер был избит, получил серьезные травмы и готовится к операции. Павел надеется, что полиции удастся найти обидчиков.
Сам актер посмеялся над версиями, выдвинутыми СМИ, после известия о драке. Больше всего его позабавила информация о том, что он заступился за бабушку в гей-клубе. Однако Васильев рассказал, что на самом деле произошло с Прилучным в ночном заведении:

«Мы общались с Павлом в 12 ночи пред операцией по WhatsApp, обменивались голосовыми сообщениями. Он сказал лишь, что все нормально, чтобы я не переживал, что здоровье стабильное, что готовится к операции. Действительно, драка в клубе «Завод» была. Павел получил телесные повреждения».

По словам бизнесмена, Прилучный пошел в клуб не один. Предполагается, что с ним были водитель и тренер по боксу. Предприниматель уверен: Прилучного позвали в клуб, чтобы он посмотрел локацию для съемок картины "В клетке — 2". Васильев также отметил, что Павел не был пьян:

«Он был абсолютно трезвый. Это совершенно точно, это подтвержденный экспертизами факт».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Прилучный заговорил после операции.
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