Бизнесмен Илья Васильев, друг Павла Прилучного, раскрыл подробности драки актера.

Не так давно артист попал в больницу после потасовки в калининградском клубе "Завод". Спустя какое-то время представитель Прилучного подтвердил, что актер был избит, получил серьезные травмы и готовится к операции. Павел надеется, что полиции удастся найти обидчиков.

Сам актер посмеялся над версиями, выдвинутыми СМИ, после известия о драке. Больше всего его позабавила информация о том, что он заступился за бабушку в гей-клубе. Однако Васильев рассказал, что на самом деле произошло с Прилучным в ночном заведении:

«Мы общались с Павлом в 12 ночи пред операцией по WhatsApp, обменивались голосовыми сообщениями. Он сказал лишь, что все нормально, чтобы я не переживал, что здоровье стабильное, что готовится к операции. Действительно, драка в клубе «Завод» была. Павел получил телесные повреждения».

По словам бизнесмена, Прилучный пошел в клуб не один. Предполагается, что с ним были водитель и тренер по боксу. Предприниматель уверен: Прилучного позвали в клуб, чтобы он посмотрел локацию для съемок картины "В клетке — 2". Васильев также отметил, что Павел не был пьян: