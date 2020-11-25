Вертинская объяснила, почему дочь не хотела с ней жить

Марианна Вертинская объяснила, почему младшая дочь не хотела с ней жить.

Актриса родила Дарью от своего бывшего мужа Бориса Хмельницкого. Но, как оказалось, наследница долгие годы не жила с матерью.

Отношения Вертинской и Хмельницкого развивались своеобразно. Будущие актеры учились вместе, но в период студенчества Марианна не замечала своего поклонника. Лишь спустя годы Борису удалось добиться Вертинской:

«Боря был в меня влюблен с первого курса. После моего развода он стал меня водить в компании какие-то. Вот так мы общались и однажды оказались в одной кровати. Так бывает. Я почти сразу забеременела. Ребенок стал моим спасением. К тому времени с оператором Рербергом у меня все было кончено»,

— вспоминала актриса в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

По словам Вертинской, ее брак с Хмельницким распался из-за его матери, слывшей очень властной женщиной: