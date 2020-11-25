Вертинская объяснила, почему дочь не хотела с ней жить

«Боря был в меня влюблен с первого курса. После моего развода он стал меня водить в компании какие-то. Вот так мы общались и однажды оказались в одной кровати. Так бывает. Я почти сразу забеременела. Ребенок стал моим спасением. К тому времени с оператором Рербергом у меня все было кончено»,
«Он очень слушался маму. Зинаида Ивановна была женщиной с характером командира. Но мной трудно командовать. Я выскальзываю. Однажды поехала с подругой в Ялту, там встретила третьего мужа Зорана. Боря для меня был больше другом. Мы всю жизнь дружили. Он мне многое позволял. Наша дочь Даша осталась после нашего развода с папой. Она сказала, что никогда его не бросит. Ей было тогда всего 13 лет. Он ее просто обожал и все разрешал. Да и меня обожал. Я потом пожалела, конечно, что мы расстались».