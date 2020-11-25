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Вертинская объяснила, почему младшая дочь не хотела с ней жить 

Мира Маркина 2 часа назад
Вертинская объяснила, почему дочь не хотела с ней жить
Фото: РИА Новости
Марианна Вертинская объяснила, почему младшая дочь не хотела с ней жить.
Актриса родила Дарью от своего бывшего мужа Бориса Хмельницкого. Но, как оказалось, наследница долгие годы не жила с матерью.
Отношения Вертинской и Хмельницкого развивались своеобразно. Будущие актеры учились вместе, но в период студенчества Марианна не замечала своего поклонника. Лишь спустя годы Борису удалось добиться Вертинской:

«Боря был в меня влюблен с первого курса. После моего развода он стал меня водить в компании какие-то. Вот так мы общались и однажды оказались в одной кровати. Так бывает. Я почти сразу забеременела. Ребенок стал моим спасением. К тому времени с оператором Рербергом у меня все было кончено»,

— вспоминала актриса в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
По словам Вертинской, ее брак с Хмельницким распался из-за его матери, слывшей очень властной женщиной:

«Он очень слушался маму. Зинаида Ивановна была женщиной с характером командира. Но мной трудно командовать. Я выскальзываю. Однажды поехала с подругой в Ялту, там встретила третьего мужа Зорана. Боря для меня был больше другом. Мы всю жизнь дружили. Он мне многое позволял. Наша дочь Даша осталась после нашего развода с папой. Она сказала, что никогда его не бросит. Ей было тогда всего 13 лет. Он ее просто обожал и все разрешал. Да и меня обожал. Я потом пожалела, конечно, что мы расстались».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Абрамовича показала своего парня.
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