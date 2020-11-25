Что стало с единственной женой Баскова 

Несмотря на бурную личную жизнь, артист российской эстрады Николай Басков был женат всего один раз. «Рамблер» расскажет, как сложилась судьба его единственной супруги.

Николай Басков и Светлана Шпигель познакомились благодаря отцу девушки, Борису Шпигелю, который стал первым продюсером артиста. Их свадьба состоялась довольно скоро после знакомства, уже в 2001 году они официально заключили брак. В то время Светлана еще училась в Московском государственном университете на юридическом факультете, а Николай только начинал свою карьеру.

Через пять лет совместной жизни у пары родился сын Бронислав. Мальчику дали двойную фамилию — Басков–Шпигель. Однако, несмотря на такое радостное событие, брак супругов постепенно разрушался. И в 2008 году пара официально оформила развод. Инициатором разрыва стала Светлана, которую не устраивали частые гастроли мужа. Шпигель также запретила Баскову видеться с сыном, а мальчику оставила лишь свою фамилию.

В 2011 Светлана вновь вышла замуж, на этот раз за украинского бизнесмена Вячеслава Соболева. Через год у пары родилась дочь Нина. Вячеслав хорошо относился к сыну Баскова, и вскоре после свадьбы усыновил мальчика. Однако и этот брак не просуществовал долго. В 2014 году Соболев подал на развод и отказался от детей.

После разрыва Светлана уехала с детьми в Израиль, где они до сих пор и живут. С тех пор Шпигель полностью посвящает себя воспитанию сына и дочери, и ведет закрытый образ жизни.