Звездные красотки массово расстегнули джинсы 

Звезды соцсетей и мировые знаменитости, кажется, обладают неиссякаемой фантазией. Они то точно знают, что сделать, чтобы привлечь внимание фанатов и удержать интерес подписчиков.

Конечно, делать это гораздо легче красоткам с выдающейся фигурой. Так, сейчас стало популярным фотографироваться в соблазнительном белье и джинсах. Да еще и в расстегнутых. Сложно понять, кто запустил этот тренд, однако очевидно, что популярным девушкам он пришелся по душе. Массовое "расстегивание" теперь гуляет по Сети. Пользователи уже прозвали тренд flying low, что значит "низкий полет".

"Рамблер" понаблюдал за участницами этой "эстафеты".