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Стало известно, с кем подрался Прилучный 

Анастасия Иванова 41 минуту назад
Актер Павел Прилучный подрался с бизнесменом Владимиром Семеновым, чтобы выяснить, кто сильнее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Бизнесмен сам пришел в полицию, однако отказался давать показания. Известно, что причиной драки стало желание доказать, кто боксирует лучше. Спор возник в одном из ночных клубов Калининграда. Через несколько дней они подрались, в результате чего Прилучный получил травмы. У Семенова нет каких-либо заметных повреждений.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Прилучный заговорил после операции.
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