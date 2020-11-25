Стало известно, с кем подрался Прилучный 

Актер Павел Прилучный подрался с бизнесменом Владимиром Семеновым, чтобы выяснить, кто сильнее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бизнесмен сам пришел в полицию, однако отказался давать показания. Известно, что причиной драки стало желание доказать, кто боксирует лучше. Спор возник в одном из ночных клубов Калининграда. Через несколько дней они подрались, в результате чего Прилучный получил травмы. У Семенова нет каких-либо заметных повреждений.