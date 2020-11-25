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«Я барахталась между жизнью и смертью» 

Экспресс газета 4 часа назад
«Я барахталась между жизнью и смертью»
Фото: Экспресс газета
В этом году Надежда Бабкина отметила круглую дату. "Казачке Наде", как нередко за глаза (а бывает, что и в глаза) называют артистку, исполнилось 70 лет. Но кто даст?! Певица отличается поразительным жизнелюбием и бешеной энергией. Она успевает не только петь, выступать в театре и сниматься на телевидении. Также Надежда Бабкина с удовольствием нянчится с внуками и проводит время со своим возлюбленным, певцом Евгением Гором.
Однако в апреле жизнь артистки оказалась на волоске. Вскоре после того, как певица отпраздновала день рождения, она попала в больницу. Медики диагностировали коронавирус, Надежду Бабкину буквально вытащили с того света.
Она две недели была в коме, в какой-то момент у нее начали отказывать органы, рассказала певица в откровенном интервью Woman Day:

"Находясь в состоянии медикаментозного сна, не знала, что в какой-то момент у меня начали отказывать органы. Я барахталась между жизнью и смертью. Счет шел не на минуты — на секунды, а врачи никак не могли запустить сердце. Но случилось чудо — реаниматологам удалось восстановить сердечный ритм. Меня спасли".

Надежда Бабкина вернулась из больницы неузнаваемой: она сильно похудела, волосы потеряли прежний цвет. По словам артистки, после выписки она отправилась к своему парикмахеру:

"Когда мастер Тиночка, посмотрела на мою голову, она даже дара речи лишилась, настолько все было запущено. Еще бы, пять недель без покраски волос!"

Надежда Бабкина призналась, что после тяжелой болезни она сделала важный вывод — никто в жизни ни от чего не застрахован. Певица убеждена, что каждый человек должен хорошенько подумать, для чего даются испытания, попытаться скупить грехи.
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