Вербицкая раскрыла детали развода

Известная телеведущая Лариса Вербицкая сумела построить и блестящую карьеру, и крепкую семью. Правда, второе ей удалось со второй попытки. Первый брак звезды рухнул. Лариса Вербицкая ушла от мужа вместе с маленьким сыном, когда отчетливо поняла, что ее избранник оказался самым настоящим тираном.

«Я начала его раздражать, злить, — поделилась Лариса Вербицкая. — А потом решила поставить точку. Взяла ребенка и ушла».

Телезвезда дала понять, что с ее стороны это был побег от человека, который не давал ей развиваться, ревновал к профессии и успеху, пытался сделать так, чтобы жена превратилась в функционал по обслуживанию мужчины.

Спустя какое-то время Лариса Вербицкая встретила Александра Дудова, который стал ее вторым супругом и воспитал сына телеведущей как родного. Их союз считается одним из самых крепких среди знаменитостей. Александр во всем поддерживает свою звездную супругу.

Пришел он и на программу «Секрет на миллион», главной героиней которой стала Лариса Вербицкая. Передача выйдет в эфир телеканала НТВ в ближайшую субботу в 20.20. В беседе с Лерой Кудрявцевой Лариса Вербицкая расскажет подробности развода с первым мужем и поделится секретами своего второго счастливого брака.