Вербицкая раскрыла детали развода

Телеведущая Лариса Вербицкая рассказала подробности о разводе с первым мужем. Она приняла участие в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.
Вербицкая ушла от супруга, когда поняла, что живет с тираном. Он не давай телеведущей развиваться, ревновал к профессии и завидовал ее успеху.
"Я начала его раздражать, злить. А потом решила поставить точку. Взяла ребенка и ушла", — поделилась Вербицкая.
Позже телеведущая вышла замуж во второй раз: за телеоператора и режиссера Александра Дудова.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Волочкова раскрыла имя любовника.