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«Взяла ребенка и ушла»: Вербицкая раскрыла детали развода 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Вербицкая раскрыла детали развода
Фото: @larisa_verbitskaya
Телеведущая Лариса Вербицкая рассказала подробности о разводе с первым мужем. Она приняла участие в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.
Вербицкая ушла от супруга, когда поняла, что живет с тираном. Он не давай телеведущей развиваться, ревновал к профессии и завидовал ее успеху.

"Я начала его раздражать, злить. А потом решила поставить точку. Взяла ребенка и ушла", — поделилась Вербицкая.

Позже телеведущая вышла замуж во второй раз: за телеоператора и режиссера Александра Дудова.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Волочкова раскрыла имя любовника.
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