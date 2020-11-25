Вербицкая раскрыла детали развода

Телеведущая Лариса Вербицкая рассказала подробности о разводе с первым мужем. Она приняла участие в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

Вербицкая ушла от супруга, когда поняла, что живет с тираном. Он не давай телеведущей развиваться, ревновал к профессии и завидовал ее успеху.

"Я начала его раздражать, злить. А потом решила поставить точку. Взяла ребенка и ушла", — поделилась Вербицкая.

Позже телеведущая вышла замуж во второй раз: за телеоператора и режиссера Александра Дудова.