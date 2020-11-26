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Сильно похудевший Шура удивил фанатов 

WomanHit.ru 4 часа назад
Сильно похудевший Шура удивил фанатов
Фото: @shuramedvedev
Певец Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, посетил премьеру фильма «На острие» и удивил поклонников своей худобой. Артист появился на красной ковровой дорожке в объемной толстовке и в массивных прозрачных очках.
Шура рассказал, что кинокартина ему понравилась и всем советует ее посмотреть. Но поклонников певца больше заинтересовал внешний вид экстремально похудевшего Шуры. Артист на протяжении уже нескольких месяцев придерживается определенной диеты, которую прописали ему врачи.

«Выглядите шикарно», «Худенький, хорошенький», — писали подписчики под фотографией звезды.

@shuramedvedev
Ранее Алесандр Медведев признавался, что перенес рак, химиотерапию, был зависим от запрещенных веществ, передвигался на инвалидной коляске и поставил зубные протезы. В марте этого года певцу экстренно удалили грыжу. Врачи сообщили, что ее причиной мог стать лишний вес артиста, поэтому они порекомендовали ему похудеть, чтобы исключить риск возникновения онкологического заболевания.
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