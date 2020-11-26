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Светличная угодила в больницу с инсультом 

Teleprogramma.pro и ещё 5 38 минут назад
Светличную экстренно госпитализировали
Фото: Мир24
Звезда картины «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная угодила в больницу с инсультом. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Светлана Светличная.
Актриса не так давно пожаловалась на головную боль. Вскоре ей стало хуже. На место была вызвана скорая помощь. Врачи приняли решение доставить актрису в больницу, сообщает «Пятый канал».
Напомним, что Светличная в «Бриллиантовой руке» сыграла роковую красотку, после чего к ней пришла огромная популярность во всем Советском Союзе. В последнее время звезда была частой гостьей различных ток-шоу на телевидении. Она рассказывала, что старший сын Алексей и внучка Мария ненавидят ее и желают ей смерти.
Как отмечала актриса, родные просто мечтают сжить ее со света, чтобы завладеть наследством. Им, как она считает, нужна ее шикарная квартира. Между тем родственники отмечали, что у 80-летней Светличной не все в порядке с головой. На телевидении она якобы ходит, чтобы лишний раз пропиариться.
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