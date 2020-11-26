«Стала меня крыть матом, как больной человек»

Приемный сын Сергея Зверева каждый день рискует оказаться на больничной койке из-за нового конфликта со знаменитым отцом. Известный стилист оставил своего ребенка не только без жилья, но и без прописки, как утверждает жена Зверева-младшего Юлия.

Сергей Зверев скрывал тот факт, что его сын является приемным. Правда вскрылась несколько лет назад, когда Сергей Зверев-младший женился на девушке Юлии, которая звезде пришлась не по нраву. Тогда певец пришел на телевидение и рассказал о том, как он взял мальчика из детского дома, когда тому было три годика. Сейчас отец и сын утратили взаимопонимание. А недавно Сергей-младший узнал о том, что больше не прописан в той квартире, в которой он вырос.

— Отец выписал Сережу втайне, — вздыхает супруга Зверева-младшего Юлия. — Это произошло два года назад, но мы узнали об этом только летом этого года. Мы с Сережей часто ездим по святым местам, например бываем на родине святой Матроны в Себино. На следующий день, как мы оттуда приехали, нам позвонили знакомые из московского суда и сказали, что Сережу выписали из квартиры. Суд прошел без него, нам даже повестка не приходила. Поэтому сейчас мы собираем документы для того, чтобы возобновить это дело.

— Означает ли это, что вы хотите отсудить у Зверева-старшего эту жилплощадь или какую-то часть ее?

— Нет. Нам нужна только прописка. А от него нам абсолютно ничего не надо. Мы с ним в дальнейшем не хотим ни общаться, ни знаться. Это на тысячу процентов позиция Сережи. Он ему столько плохого сделал, что муж даже видеть не хочет так называемого отца.

— У Сергея ведь есть еще бабушка — мама Зверева-старшего. Она что говорит?

— У нее тоже нет к моему мужу никаких чувств. Она уехала в Иркутск, ей наплевать на это все. Она знала, что Сережу выписали из квартиры. Я когда узнала об этой ситуации, то позвонила ей со словами: «А вы знаете, что ваш внук Сережа, если вы о таком еще помните, бомж по прописке?» Она в ответ стала меня крыть матом, орать без остановки, как больной человек… У моего мужа хроническая астма, на нервной почве приступы участились. Он задыхается так, что не помогают ингаляторы, приходится вызывать ему скорую помощь.

Сергей Зверев-младший работает программистом. Юлия — менеджером. На зарплату супруги не жалуются, снимают квартиру в Коломне за 20 тысяч рублей в месяц.

— У меня самой две квартиры, — говорит супруга Зверева-младшего. — Но в них живут мои родители и родственники. Я не могу Сережу пригласить жить к себе домой. Он мужчина и сам не желает быть нахлебником.