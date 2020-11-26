Светличную экстренно госпитализировали 

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Актриса Светлана Светличная госпитализирована в срочном порядке. Звезда фильма "Бриллиантовая рука" почувствовала резкое ухудшение здоровья — сильную головную боль и общую слабость. На место была вызвана бригада "Скорой помощи". Медики приняли решение забрать Светличную в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

В настоящее время актриса находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям в культовых фильмах — "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".