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Секс Беременность Свадьбы

Светличную экстренно госпитализировали 

Стелла Шмель 4 часа назад
Светличную экстренно госпитализировали
Фото: РИА Новости
Актриса Светлана Светличная госпитализирована в срочном порядке. Звезда фильма "Бриллиантовая рука" почувствовала резкое ухудшение здоровья — сильную головную боль и общую слабость. На место была вызвана бригада "Скорой помощи". Медики приняли решение забрать Светличную в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
В настоящее время актриса находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям в культовых фильмах — "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".
Ранее "Рамблер" писал, что друг Прилучного раскрыл подробности драки.
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