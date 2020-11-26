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Екатерина Климова рассказала о своей личной жизни после развода 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Климова рассказала о личной жизни после развода
Фото: @klimovagram
Актриса Екатерина Климова рассказала о своей жизни после развода. Этим она поделилась в интервью изданию «7дней.ru».
По словам артистки, на данный момент у нее на личном фронте все спокойно.

— У меня все стабильно. Полная гармония, — заявила Климова.

Она также призналась, что сохранила дружеские отношения с бывшим мужем Гелой Месхи, с которым развелась в 2019 году. Они вместе отмечали день рождения дочки.
Климова отметила, что не исключает возможности возобновления отношений с экс-супругом.

— Все в жизни возможно, было бы желание. Разумеется не только твое, но и другого человека. Люди меняются. И вот в этом новом состоянии обоих может случиться переосмысление, — заключила актриса.

Ранее в своем Instagram-аккаунте Климова показала сюрприз, который организовали для сына родные на его день рождения.
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