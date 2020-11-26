Жену Касселя обругали в Сети после фото в бикини

Молодая жена французского актера Венсана Касселя, 23-летняя модель Тина Кунаки, попала в объектив папарацци в купальнике и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

На размещенных кадрах манекенщица запечатлена на пляже в комплекте бикини, который состоит из белого бюстгальтера и неоново-зеленых плавок. Ее образ дополнили солнцезащитные очки в красной оправе. Кунаки также засняли в компании 53-летнего Касселя, их полуторагодовалой дочерью Амазони, а также 10-летней Леони от предыдущего брака актера с Моникой Беллуччи. Известно, что пара проводит свой отпуск в Бразилии.

DESI / BACKGRID / Legion-media.ru

Пользователей сети смутила разница в возрасте между знаменитостями, и они обругали их союз.

«Разница в возрасте 30 лет — это не шутка! Интересно, что у них общего?», «23-летняя девушка с мужчиной, который годится ей в отцы», «Отвратительно! Она простая девчонка, а он старик. Дамы, если вы состоите в отношениях из-за денег, то у меня нет слов», «Думаю, Моника стала для него слишком старой», — высказывались они.

Однако другие юзеры сочли их красивой парой.

«Она прекрасна», «У него отличный вкус. Сначала Моника Беллуччи, а теперь эта великолепная 23-летняя девушка. Полагаю, в нем есть нечто большее, чем деньги», «Ей безумно повезло», «Они выглядят такими счастливыми вместе» , — писали поклонники. , — писали поклонники.

В октябре старшая дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя впервые попала на обложку модного журнала Elle. Так, 16-летняя Дева попозировала в наряде итальянского дома моды Dolce & Gabbana. На ней были шелковая рубашка в черно-белый горох с галстуком и черный корсет.