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Воля озвучил вес Харламова после развода с Асмус 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Воля раскрыл вес Харламова после развода
Фото: Teleprogramma.pro
Шоумен Павел Воля в эфире проекта «Двое на миллион» на канале ТНТ озвучил точный вес своего коллеги и друга, резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова. В студию к нему пожаловали телеведущая Ида Галич и модель Мария Миногарова. Павел Воля. Фото: кадр из шоу "Двое на миллион"

«Сколько весит Гарик Харламов на осень 2020 года? Ида — 87. Какой комплимент. Маша — 90. Сто килограммов весит Гарик Харламов. Маша, ты была ближе»,

— заявил Воля.

«Он что там разъелся так?»

— спросила удивленная Ида Галич, которая, судя по всему, была поражена весу шоумена.

«Но это неточные данные. Они с каждой секундой увеличиваются»,

— пошутил Воля.
Гарик Харламов и Кристина Асмус несколько месяцев назад объявили о расставании. Не так давно стало известно, что шоумен переписал на свою дочь дом, где жил с актрисой. Поговаривают, что паре не удалось развестись без скандалов. Якобы Асмус потребовала у бывшего мужа огромную сумму денег. Смотрите также:
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