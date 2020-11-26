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«Суд длился четыре года»: тайная дочь Листьева рассказала о борьбе за наследство телеведущего 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Тайная дочь Листьева заявила о борьбе за наследство
Фото: Teleprogramma.pro
Тайная дочь телеведущего Влада Листьева Валерия поделилась деталями борьбы за наследство звезды после смерти отца. О ее существовании на этом свете знали только самые близкие люди ведущего. Лера — дочь Влада от студенческого брака с Еленой Есиной. Отца девушка не помнит, потому что он был убит, когда она была совсем маленькой. Сейчас у нее трое детей. Она трудится мастером маникюра.

«Нам пришлось биться за наследство с Альбиной. Это последняя жена Влада Листьева. Она вообще не хотела делиться, наняла дорогих адвокатов. Суд длился почти четыре года. Мама не хотела в это лезть, думала, что все бесполезно. Тогда бабушка взяла все в свои руки».

Дочь Влада Листьева Как отметила Валерия, в итоге ее семья получила неплохие деньги, которые вложила в недвижимость. Также семье отошли две машины телеведущего, дачный участок в Одинцово. В свое время семья его продала и на вырученные деньги ездила несколько раз в путешествия, сообщает «Комсомольская правда».
Влад Листьев был застрелен киллером в подъезде своего дома в 1995 году. Убийство вызвало широкий общественный резонанс в обществе. Официально оно до сих пор не раскрыто.
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