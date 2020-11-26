Гитариста Стаса Михайлова поймали на лжи

По словам гитариста, недопонимание возникло из-за того, что тот думал, что речь идет о стабильной работе, а не сдельной оплате труда. Хотя, как следует из разговора, Михайлов по-честному оплачивал услуги музыканта.

Сам Стас Михайлов отметил, что после скандала переговорил с членами своего коллектива и якобы те не поддержали позицию, занятую Кузнецовым. Затем он припомнил историю, из-за которой и пришлось расстаться с гитаристом: тот не поехал выступать в Якутск в период пандемии, хотя работа была и по сути гитарист сам от нее отказался. Тогда музыкант ответил, что не смог поехать, потому что был занят другой работой и не был готов "работать по вызову".