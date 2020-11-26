Гитариста Стаса Михайлова поймали на лжи

Супруга Стаса Михайлова встала на защиту мужа. Она опубликовала в своем Instagram разоблачающую запись разговора певца с бывшим гитаристом Вячеславом Кузнецовым, обвинившим артиста в отсутствии обещанных выплат в период пандемии.
"Прямой разговор Стаса с экс-гитаристом (слушайте аудио), который на днях дал комментарий на счет «невыплаты» средств музыкантам артиста за выполняемую работу. Теперь решайте сами, чего заслуживает этот человек — осуждения или поощрения... Я считаю, что он должен публично извиниться перед Стасом, нашей семьей и особенно перед его родителями!",
На старте разговора Кузнецов говорит, что у него не было цели обидеть Михайлова:
"Честно сказать, неприятные вещи происходят, не хотелось, чтобы все это воспринималось как-то негативно, потому что обиды никакой у меня нет".
По словам гитариста, недопонимание возникло из-за того, что тот думал, что речь идет о стабильной работе, а не сдельной оплате труда. Хотя, как следует из разговора, Михайлов по-честному оплачивал услуги музыканта.
Сам Стас Михайлов отметил, что после скандала переговорил с членами своего коллектива и якобы те не поддержали позицию, занятую Кузнецовым. Затем он припомнил историю, из-за которой и пришлось расстаться с гитаристом: тот не поехал выступать в Якутск в период пандемии, хотя работа была и по сути гитарист сам от нее отказался. Тогда музыкант ответил, что не смог поехать, потому что был занят другой работой и не был готов "работать по вызову".
В ходе разговора Михайлов говорит, что теперь его музыканты получают по 50 тысяч рублей, хотя изначально таких условий не было.
"А ты не получаешь, потому что ты ушел, ты сам уволился, ты бойкотировал, ты не поехал",