Бедрос Киркоров рассказал о здоровье после COVID-19

Отец поп-короля российской эстрады Бедрос Киркоров впервые появился на публике после того, как перенес коронавирус. Отмечается, что 88-летний певец пришел на похороны народного артиста СССР Армена Джигарханяна, опираясь на две трости. Самостоятельно идти артисту было трудно.

Исполнитель признался, что благодаря сыну смог оправиться после болезни.

— Слава богу, от коронавируса вылечился, все позади. Даст бог, буду жить, — цитирует Бедроса Киркорова Собеседник.ru.

Отмечается, что Филипп Киркоров нашел отцу лучших специалистов и настаивал, чтобы тот больше отдыхал после реанимации.

— В моем возрасте уже ничего загадывать нельзя: всякое может произойти. Поэтому теперь я даже планов не строю, — заключил артист.