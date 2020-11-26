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«Планов не строю»: перенесший COVID-19 Бедрос Киркоров рассказал о самочувствии 

Вечерняя Москва 1 час назад
Бедрос Киркоров рассказал о здоровье после COVID-19
Фото: Вечерняя Москва
Отец поп-короля российской эстрады Бедрос Киркоров впервые появился на публике после того, как перенес коронавирус. Отмечается, что 88-летний певец пришел на похороны народного артиста СССР Армена Джигарханяна, опираясь на две трости. Самостоятельно идти артисту было трудно.
Исполнитель признался, что благодаря сыну смог оправиться после болезни.

— Слава богу, от коронавируса вылечился, все позади. Даст бог, буду жить, — цитирует Бедроса Киркорова Собеседник.ru.

Отмечается, что Филипп Киркоров нашел отцу лучших специалистов и настаивал, чтобы тот больше отдыхал после реанимации.

— В моем возрасте уже ничего загадывать нельзя: всякое может произойти. Поэтому теперь я даже планов не строю, — заключил артист.

Ранее поп-король сообщал, что отец переносит болезнь бессимптомно. Король эстрады находился на отдыхе, когда родитель заболел, но, узнав о его здоровье, немедленно выехал в Москву.
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