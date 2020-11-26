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«У нас много общего»: Буланова рассказала, что ее связывает с молодым актером Анчуковым 

Teleprogramma.pro и ещё 1 40 минут назад
Певица Татьяна Буланова рассказала, что ее связывает с молодым актером Артемом Анчуковым. С ним недавно она записала совместную песню. Часть поклонников считают, что у них не просто творческий союз, а нечто большее.

«Артем всегда готов прийти на помощь. У нас много общего, мы одинаково смотрим на жизнь. Он рядом живет, поэтому если нужно, то всегда и отвезет, и привезет».

Татьяна Буланова Сам Анчуков только подогревает сплетни о романе со звездой и бывшей женой футболиста Владислава Радимова. Он говорит, что у них из глаз бьют творческие искры, когда они встречаются. Как отметил актер, он очень сильно любит Буланову. Причем в первую очередь ценит в ней человеческие качества. Она, как утверждает актер, добрая и отзывчивая женщина, с которой ему всегда есть, о чем поговорить, сообщает «Радио Комсомольская правда в Петербурге».
Напомним, что не так давно в жизни Татьяны Булановой появился мужчина. Они уже вместе выходили в свет на одно из мероприятий.
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