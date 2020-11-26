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«Лично меня напрягает»: Самойлова пожаловалась на издержки нового веса Джигана 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Самойлова пожаловалась на издержки веса Джигана
Фото: Teleprogramma.pro
Известный рэпер Джиган, или в миру Денис Устименко, по наблюдениям многочисленных фанатов, заметно поправился за последние месяцы. Связано ли это с самоизоляцией, или артист просто не следит за питанием, но отрицать очевидного не стала и его супруга, модель Оксана Самойлова.
Общаясь с подписчиками в микроблоге, Оксана Самойлова получила вопрос на тему нового веса Джигана. Девушка рассказала, как реагирует на его новые размеры.

«За 11 лет он уже минимум раза 4 был таких размеров, — рассмеялась Самойлова и пожаловалась: — Лично меня напрягает только одно в этой ситуации: его слишком часто нужно кормить!»

Модель и рэпер уже давно вместе. И за эти году у них появилось на свет четверо детей. Но в этом году брак Самойловой и Джигана оказался под угрозой. Рождение сына слишком сильно обрадовало музыканта и он ушел в настоящий загул, который чуть не закончился разводом.
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