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Цой объяснила, зачем подарила Пугачевой барана 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Цой объяснила, зачем подарила Пугачевой барана
Фото: globallookpress.com
Певица Анита Цой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, зачем подарила живого барана Примадонне Алле Пугачевой. Анита Цой и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

«Я разводила отару овец. И вот под рождество родился такой удивительный малыш. Черненький, кудрявенький, с белой звездочкой во лбу. Я подумала через несколько месяцев, почему бы именно его не подарить Алле Борисовне на день рождения. Она же апрельская. И вот я помню, что барашек подрос. Я его взяла и привезла к ней на дачу. Она так сильно обрадовалась этому барашку. Он ей так понравился. Она сказала: «Назову его Филей» Он такой черный, кучерявый».

Анита Цой Как отметила Анита Цой, она в тот момент перекрестилась,

«Подумала, главное, чтобы Филипп этого никогда не узнал и не услышал. Я была счастлива», — заявила она.

Анита Цой в 19 лет вышла замуж. У них с супругом, который нашел себя в политике, есть совместный сын Сергей.
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