Названы самые нежелательные артисты на новогодних шоу

Пользователи Сети накануне назвали имена артистов, которых меньше всего хотели бы видеть в телепередачах, посвященных Новому году.

Уточняется, что среди них певец Валерий Меладзе, телеведущая и певица Ольга Бузова, рэпер Алишер Моргенштерн и другие.

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев ранее заявил, что молодых исполнителей не поймет старшее поколение телезрителей.

Помимо этого, в список нежеланных артистов вошли Филипп Киркоров и Николай Басков.