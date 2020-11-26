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Названы самые нежелательные артисты на новогодних шоу

Моя Москва.онлайниещё 1
54 минуты назад
Пользователи Сети накануне назвали имена артистов, которых меньше всего хотели бы видеть в телепередачах, посвященных Новому году.
Уточняется, что среди них певец Валерий Меладзе, телеведущая и певица Ольга Бузова, рэпер Алишер Моргенштерн и другие.
Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев ранее заявил, что молодых исполнителей не поймет старшее поколение телезрителей.
Помимо этого, в список нежеланных артистов вошли Филипп Киркоров и Николай Басков.
Стоит отметить, что последнее место в антирейтинге занимает Примадонна Алла Пугачева.
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