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Светличная прокомментировала свою госпитализацию 

Lenta.ru 35 минут назад
Светличная прокомментировала свою госпитализацию
Фото: Lenta.ru
Советская и российская актриса Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского кино, прокомментировала свою госпитализацию в больницу. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства врачи обследовали актрису из-за мигрени.

«Я в Первой градской больнице, так как у меня головные боли», — рассказала Светличная.

«Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать», — уточнила актриса. По словам Светличной, головные боли могут быть последствием удара по голове.
Артистка рассказала, что во время съемок у нее дома ей на голову упал софит. Светличная увидела связь между этим инцидентом и своей головной болью.
26 ноября появилась информация, что Светлана Светличная госпитализирована. Актриса жаловалась на общую слабость и боли в области головы.
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