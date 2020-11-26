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Светличная прокомментировала свою госпитализацию 

Стелла Шмель 3 часа назад
Светличная назвала причину своей госпитализации
Фото: РИА Новости
Актриса Светлана Светличная была госпитализирована в больницу. Сообщалось, что у звезды диагностировали резкое ухудшение здоровья — она почувствовала резкое недомогание и сильную головную боль. Корреспонденту РИА Новости удалось взять комментарий непосредственно у артистки, которая ответила на вопрос о госпитализации и своем самочувствии в настоящий момент.

"Я в Первой градской больнице, так как у меня головные боли. Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать",

— заявила Светличная.
Ранее "Рамблер" писал, что Светлану Светличную госпитализировали.
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