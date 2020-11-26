Светличная назвала причину своей госпитализации

Актриса Светлана Светличная была госпитализирована в больницу. Сообщалось, что у звезды диагностировали резкое ухудшение здоровья — она почувствовала резкое недомогание и сильную головную боль. Корреспонденту РИА Новости удалось взять комментарий непосредственно у артистки, которая ответила на вопрос о госпитализации и своем самочувствии в настоящий момент.
"Я в Первой градской больнице, так как у меня головные боли. Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать",
— заявила Светличная.
Ранее "Рамблер" писал, что Светлану Светличную госпитализировали.