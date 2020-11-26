Цой объяснила, почему не общается с отцом 

Певица Анита Цой в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что не общается со своим отцом Сергеем Кимом. Он ушел из семьи, когда она была еще ребенком. Объявился на телевидении пять лет назад. Сергей Ким. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы пробовали стать родными людьми. Но однажды я пришла на телевизионную программу, а там сидит папа. Он пришел туда за деньги. Стал про мать слухи распространять. После эфира сказал мне, что он пенсионер. У него нет денег. После такой встречи мы перестали общаться. Мы не смогли наладить контакт».

Анита Цой Как отметила певица, с поисками отца ей в свое время помог муж. «Мне муж его нашел. Папа пришел на встречу со своей женой. У него как раз появился на свет сын. Но как мы не пытались в будущем дружить, ничего у нас не получилось», — заявила исполнительница.

Анита Цой в 19 лет вышла замуж. У них с супругом, который нашел себя в политике, есть совместный сын Сергей. Смотрите также: