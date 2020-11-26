Неделя началась с плохих новостей, касающихся звезды театра и кино Павла Прилучного. Актер прибыл из Калининграда в Москву и обратился в больницу с переломами и гематомами — сильно пострадала голова. Оказалось, что звезда сериала «Мажор» попал в драку в одном из клубов.

Сам артист вышел на связь с поклонниками в своем микроблоге и призвал не верить слухам. Полиция во всем разбирается. А он сам идет на поправку — ему уже провели операцию.

В Сети появились снимки из больничного коридора, на которых запечатлена Мирослава Карпович , нынешняя пассия Прилучного. По сообщениям Telegram-канала Super, практически ежедневно «папина дочка» навещает бойфренда, принося ему продукты и проявляя свою заботу и любовь.