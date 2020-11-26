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Стало известно, сколько Собчак заплатит за школу сына 

Passion.ru и ещё 1 36 минут назад
Стало известно, сколько Собчак заплатит за школу сына
Фото: Passion.ru
Телеведущая рассказала в интервью, что Платон будет учиться в престижной The International School of Moscow.
Сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось 4 года. Но знаменитая мать уже давно готовит его к поступлению в одну из самых престижных школ Москвы. Платон с раннего детства изучает иностранные языки. Когда он еще плохо говорил даже по-русски, с ним уже занимался преподаватель китайского, параллельно он изучает и английский, причем с носителем в школе Trevolta Bright House. Стоимость месяца занятий (два урока в неделю) — 40 тысяч рублей.
В The International School of Moscow, куда отдадут мальчика, преподавание ведется только на английском языке, при этом в классе может быть не больше 20% русскоговорящих детей, сообщает портал Peopletalk. Поэтому решение о зачислении ребенка в класс принимает специальная комиссия. За рассмотрение заявления придется заплатить 21 тысячу рублей.
За обучение Платона в дошкольном классе Ксения Собчак заплатит 23 250 евро (по нынешнему курсу это 2,09 млн рублей. Вступительный взнос составит 5400 евро (486 тысяч рублей), годовая стоимость завтраков — 97 тысяч рублей), а формы — примерно 27 тысяч рублей.
В стоимость обучения входят живописью, физкультурой, актерским мастерством и другие прикладные предметы, но за некоторые секции придется доплатить (например, за футбол).
В итоге сумма за годовое обучение ребенка составляет около 3 млн рублей. Зато диплом престижной школы дает право поступления в любой вуз мира.
В стоимости образования Ксения Собчак обошла даже Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Знаменитые супруги платят за обучение одного ребенка 1,6 млн рублей, а за второго на 10% меньше. Такие условия предоставляет Первая Московская гимназия, если сюда поступают сразу два ребенка из одной семьи.
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