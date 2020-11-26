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Сын Светличной рассказал об отношениях с матерью 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Сын Светличной рассказал об отношениях с матерью
Фото: РИА Новости
Алексей Ивашов, сын актрисы Светланы Светличной от первого брака, оказался не в курсе самочувствия матери после того, как та попала в больницу. Об этом он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».
Ранее СМИ сообщали, что артистку доставили в медучреждение с инсультом.

— А я не в курсе. Я вообще про нее мало что знаю, потому что она со мной не разговаривает, ну а мне ей звонить незачем, — рассказал сын актрисы.

Светлана Светличная получила всенародную любовь и популярность после роли Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука». Также она снималась в таких культовых картинах, как «Семнадцать мгновений весны», «Застава Ильича», «Новые приключения неуловимых» и «Место встречи изменить нельзя».
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