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Перенесший коронавирус Бедрос Киркоров рассказал о своем состоянии 

Стелла Шмель 1 час назад
Бедрос Киркоров рассказал о здоровье после COVID-19
Фото: globallookpress.com
Перенесший коронавирус Бедрос Киркоров начал появляться на публике. 88-летний певец пришел на похороны народного артиста СССР Армена Джигарханяна — раньше они были закадычными друзьями. Но состояние Киркорова вызвало вопросы у многих — артист выглядел бледным и опирался на две трости.

"Слава Богу, от коронавируса вылечился, все позади, — сказал Бедрос Киркоров. — Даст Бог, буду жить. "

Его слова приводит издание "Собеседник".
Как рассказал Киркоров, в лечении немаловажную роль сыграл его сын Филипп. Он нашел лучших врачей и обеспечил своему отцу должный уход, всячески оберегая его от волнений и дискомфорта. Несмотря на то, что Бедрос находился в реанимации, медики смогли стабилизировать его состояние.
Предпочитая активный образ жизни, артист отказался надолго задерживаться в больнице, несмотря на советы врачей.

"В моем возрасте уже ничего загадывать нельзя: всякое может произойти. Поэтому теперь я даже планов не строю",

— заключил он.
Ранее "Рамблер" писал, что стилист Киркорова рассказал о своих заработках.
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Звёзды , Армен Джигарханян , Бедрос Киркоров , ИД "Собеседник"
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