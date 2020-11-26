Бедрос Киркоров рассказал о здоровье после COVID-19

Перенесший коронавирус Бедрос Киркоров начал появляться на публике. 88-летний певец пришел на похороны народного артиста СССР Армена Джигарханяна — раньше они были закадычными друзьями. Но состояние Киркорова вызвало вопросы у многих — артист выглядел бледным и опирался на две трости.

"Слава Богу, от коронавируса вылечился, все позади, — сказал Бедрос Киркоров. — Даст Бог, буду жить. "

Его слова приводит издание "Собеседник"

Как рассказал Киркоров, в лечении немаловажную роль сыграл его сын Филипп. Он нашел лучших врачей и обеспечил своему отцу должный уход, всячески оберегая его от волнений и дискомфорта. Несмотря на то, что Бедрос находился в реанимации, медики смогли стабилизировать его состояние.

Предпочитая активный образ жизни, артист отказался надолго задерживаться в больнице, несмотря на советы врачей.

"В моем возрасте уже ничего загадывать нельзя: всякое может произойти. Поэтому теперь я даже планов не строю",

— заключил он.