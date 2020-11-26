Тайная дочь Листьева рассказала о дележке наследства

Дочь Влада Листьева Валерия рассказала о том, как происходил раздел наследства после скоропостижной смерти телеведущего.

Начнем с того, что мало кто знал, что у Листьева есть дочь от студенческого брака. Были в курсе лишь близкие друзья и родные. Отца она не помнит, ее мать развелась с ним, устав от его многочисленных измен.

Когда произошла трагедия, семье Валерии пришлось вступить в тяжбу с последней женой Влада Альбиной.

"Она вообще не хотела делиться, наняла дорогих адвокатов. Суд длился почти четыре года. Мама не хотела в это лезть, думала, что все бесполезно. Тогда бабушка взяла все в свои руки",

В итоге ей и ее семье досталась хорошая сумма денег, которую было решено вложить в недвижимость, два автомобиля и дачный участок в Одинцово, который позже продали.

"Ни Альбина, ни тем более Татьяна (вторая жена Листьева, мать его сына Александра) не пытались со мной общаться. С братом мы тоже не общаемся",

— говорит Лера. Сейчас она работает мастером маникюра и воспитывает троих детей.