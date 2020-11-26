Корчевников сделал личное признание 

Телеведущий Борис Корчевников сделал признание в эфире программы "Судьба человека". В гости к нему пришла известная певица Анита Цой. Разговор зашел о том, как она смогла стать певицей и как к этому отнесся ее супруг.
"Борь, ты женат?",
— ответила вопросом на вопрос Цой.
Тот сказал, что нет.
"Вот если бы ты был женат, а жена твоя решила стать певицей. Ездить на гастроли, отсутствовать дома ночами. Потому что все концерты заканчиваются ночью. Вот ты бы согласился?",
— вновь спросила она его.
"Я, по-моему, не женюсь все-таки".
Борису Корчевникову 38 лет и он еще ни разу не был женат.
Ранее "Рамблер" писал, что близкий друг Корчевникова раскрыл правду о его состоянии.