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Корчевников сделал личное признание 

Стелла Шмель 52 минуты назад
Корчевников сделал личное признание
Фото: РИА Новости
Телеведущий Борис Корчевников сделал признание в эфире программы "Судьба человека". В гости к нему пришла известная певица Анита Цой. Разговор зашел о том, как она смогла стать певицей и как к этому отнесся ее супруг.

"Борь, ты женат?",

— ответила вопросом на вопрос Цой.
Тот сказал, что нет.

"Вот если бы ты был женат, а жена твоя решила стать певицей. Ездить на гастроли, отсутствовать дома ночами. Потому что все концерты заканчиваются ночью. Вот ты бы согласился?",

— вновь спросила она его.

"Я, по-моему, не женюсь все-таки".

Борису Корчевникову 38 лет и он еще ни разу не был женат.
Ранее "Рамблер" писал, что близкий друг Корчевникова раскрыл правду о его состоянии.
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