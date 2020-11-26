СМИ: Карпович заметили в больнице у Прилучного 

Актрису Мирославу Карпович заметили, когда та наносила визит находящемуся в больнице актеру Павлу Прилучному. Вокруг этой пары в данный момент ходит множество слухов. Вместе они или нет — тоже остается загадкой.

В Сети появились фотографии, на которых якобы запечатлена Мирослава, идущая по больничному коридору. По сообщениям Telegram-канала Super, девушка навещает звезду "Мажора" каждый день.

Напомним, Прилучный находится в больнице после травмы головы. Основная версия на данный момент — драка. Павел пытался похвастать своими боксерскими умениями, но что-то пошло не по плану, поэтому артисту пришлось обратиться к медикам. Врачи провели Прилучному операцию, в данный момент он чувствует себя нормально.