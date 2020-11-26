Боня озвучила внушительную сумму своих заработков 

«Я снялась в пилотной версии. Со мной играла Алена Проклова. Она играла мою маму. Оказывается я снималась уже в 11 фильмах и это моя 12 работа. Я играю девушку библиотекаря. Мне надоело уже играть эти соблазняющие роли, ну сколько можно? Библиотекаря, ранимую, чувственную. Елена моя мама. Она такая ух, приехала из глубинки», — пояснила Боня.
«Так как образования нет, то я прохожу, как обычные актеры. Сколько остальным платите, столько и мне платите. Тысяча долларов в рабочий день. Это нормальный заработок для актера», — поделилась героиня.
«Я хорошо зарабатываю вообще. Я не знаю говорить это прилично или нет. Но я не ворую, а зарабатываю, так. Самый лучший месяц принес доход 200 тысяч долларов только за эти курсы. А самый худший только тысяч 50», — призналась звезда.