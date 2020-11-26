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Секс Беременность Свадьбы

Боня озвучила внушительную сумму своих заработков 

Даня Виттиг 1 час назад
Боня озвучила внушительную сумму своих заработков
Фото: @victoriabonya
В интервью для передачи «Алена, Блин!» модель и ведущая Виктория Боня откровенно рассказала, сколько она зарабатывает и на чем.
Виктория Боня стала знаменита, когда пришла на телепроект «Дом-2». Затем девушка родила ребенка от гражданского мужа и миллиардера Алекса Смерта и пара рассталась.
Сейчас Виктория занимается своим бизнесом: продает одежду собственного бренда, запускает онлайн-курсы по бьюти-процедурам и снимается в кино.

«Я снялась в пилотной версии. Со мной играла Алена Проклова. Она играла мою маму. Оказывается я снималась уже в 11 фильмах и это моя 12 работа. Я играю девушку библиотекаря. Мне надоело уже играть эти соблазняющие роли, ну сколько можно? Библиотекаря, ранимую, чувственную. Елена моя мама. Она такая ух, приехала из глубинки», — пояснила Боня.

Она также ответила на вопрос о гонорарах. По словам девушки, она не требует много денег, так как не имеет специального образования.

«Так как образования нет, то я прохожу, как обычные актеры. Сколько остальным платите, столько и мне платите. Тысяча долларов в рабочий день. Это нормальный заработок для актера», — поделилась героиня.

Недавно девушка исполнила свою мечту и заказала себе старый Porsche Cayennе.

«Я хорошо зарабатываю вообще. Я не знаю говорить это прилично или нет. Но я не ворую, а зарабатываю, так. Самый лучший месяц принес доход 200 тысяч долларов только за эти курсы. А самый худший только тысяч 50», — призналась звезда.

Ранее "Рамблер" сообщал, как Боня отреагировала на видео Дзюбы.
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