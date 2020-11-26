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Знаменитости, прожившие более 100 лет 

Мария Грибова 1 час назад
Звезды, прожившие более 100 лет
Фото: Harvey Nichols
Далеко не все люди достигают своего трехзначного возраста. «Рамблер» расскажет, кому из знаменитостей удалось прожить дольше века.

Бо Гилберт

Марджори Гилберт, известная как Бо, стала известной лишь в мае 2016 года. Журнал Vogue отмечал 100-летие, и британский магазин одежды Harvey Nichols пригласил 100-летнюю Бо сняться в своей рекламе. Несмотря на свой 104-летний возраст, Гилберт до сих пор носит туфли на каблуках и не выходит из дома без макияжа.

Кирк Дуглас

Дебют Кирка Дугласа в кино состоялся в картине «Странная любовь Марты Айверс». А после фильмов «Великий грешник» и «Чемпион» к актеру пришла мировая слава. За время работы в кинематографе он был удостоен таких премий, как «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в «Жажде жизни» и «Оскар» за вклад в кинематограф.
Актер скончался пятого февраля 2020 года в возрасте 103 лет. У Кирка Дугласа остались жена Энн Байденс, которая также перешагнула порог в 100 лет, и трое детей. Один из сыновей Кирка, Майкл Дуглас, стал одним из самых востребованных актеров, а также обладателем двух премий «Оскар».

Оливия де Хэвилленд

Оливия дебютировала в фильме «Одиссея капитана Блада» в 1935 году, а в 1939-м стала мировой звездой после исполнения роли Мелани Гамильтон в «Унесенных ветром». Актриса была удостоена двумя статуэтками премии «Оскар» за картины «Каждому — свое» и «Наследница».
Оливия умерла 26 июля 2020 года в возрасте 104 лет. У актрисы осталось двое детей.

Владимир Зельдин

Владимир стал актером практически случайно. Он пришел на прослушивание в мастерскую при Театре Моссовета в 1930 году после смены на заводе, где работал слесарем. И с тех пор он работал в Театре оперетты. А в 1940 году Владимир дебютировал в кино — в картине «Свинарка и пастух».
Актер скончался 31 октября 2016 года в возрасте 101 года.
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