Звезды, прожившие более 100 лет

Далеко не все люди достигают своего трехзначного возраста. «Рамблер» расскажет, кому из знаменитостей удалось прожить дольше века.

Бо Гилберт

Марджори Гилберт, известная как Бо, стала известной лишь в мае 2016 года. Журнал Vogue отмечал 100-летие, и британский магазин одежды Harvey Nichols пригласил 100-летнюю Бо сняться в своей рекламе. Несмотря на свой 104-летний возраст, Гилберт до сих пор носит туфли на каблуках и не выходит из дома без макияжа.

Кирк Дуглас

Дебют Кирка Дугласа в кино состоялся в картине «Странная любовь Марты Айверс». А после фильмов «Великий грешник» и «Чемпион» к актеру пришла мировая слава. За время работы в кинематографе он был удостоен таких премий, как «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в «Жажде жизни» и «Оскар» за вклад в кинематограф.

Актер скончался пятого февраля 2020 года в возрасте 103 лет. У Кирка Дугласа остались жена Энн Байденс, которая также перешагнула порог в 100 лет, и трое детей. Один из сыновей Кирка, Майкл Дуглас, стал одним из самых востребованных актеров, а также обладателем двух премий «Оскар».

Оливия де Хэвилленд

Оливия дебютировала в фильме «Одиссея капитана Блада» в 1935 году, а в 1939-м стала мировой звездой после исполнения роли Мелани Гамильтон в «Унесенных ветром». Актриса была удостоена двумя статуэтками премии «Оскар» за картины «Каждому — свое» и «Наследница».

Оливия умерла 26 июля 2020 года в возрасте 104 лет. У актрисы осталось двое детей.

Владимир Зельдин

Владимир стал актером практически случайно. Он пришел на прослушивание в мастерскую при Театре Моссовета в 1930 году после смены на заводе, где работал слесарем. И с тех пор он работал в Театре оперетты. А в 1940 году Владимир дебютировал в кино — в картине «Свинарка и пастух».

Актер скончался 31 октября 2016 года в возрасте 101 года.