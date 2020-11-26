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Соседов резко отозвался о бедствующих российских артистах 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
«Нет денег — продавайте виллы и яхты»
Фото: Teleprogramma.pro
Из-за пандемии российские артисты потеряли основной заработок: ни спектаклей, ни концертов, ни корпоративов… И все чаще стали звучать жалобы от знаменитостей: мол, бедствуем. На что музыкальный критик Сергей Соседов не выдержал и заявил: «Это люди выживают, которые лишились работы и своих даже маленьких зарплат, но никак не артисты. Посадить бы их на оклады в размере 15-20 тысяч рублей, или даже на 50 тысяч рублей в месяц и посмотреть, как они тогда запоют».
Говорит, кому из артистов действительно тяжело, так это тем, кто за 5 тысяч рублей вел корпоративы где-нибудь в санаториях. Но их стоны как раз и не слышно.

«Им не дают трибуну или рупор, чтобы рассказать. Зато мы слышим жалобы от Меладзе, Лолиты… Да они в таком шоколаде живут, что мама не горюй. Мы с вами о такой жизни только мечтать можем»,

— говорит критик в беседе с 5-tv.ru
И посоветовал этим знаменитостям оценить свое имущество.

«Если у вас нет денег — продавайте свои яхты, виллы, дорогие автомобили, дома за границей! Продавайте свою недвижимость на Кипре, на Мальдивах в Майами!»

— прямым текстом говорит Соседов.
Он уверен, что артисты (особенно известные) очень преувеличивают свои беды. Сегодняшние жалобы знаменитостей он назвал «сказками о бедственном положении». В оправдание Лолита заявила, что коллеги ее жалуются даже не на свое положение, а на то, что без их концертов бедствуют коллективы, а это почти 600 тысяч человек.
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