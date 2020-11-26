Названы самые нежелательные артисты на новогодних шоу 

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Пользователи Сети рассказали, каких артиств они меньше всего хотели бы видеть в телепередачах, посвященных Новому году.

В списке самых нелюбимых певцов оказались Валерий Меладзе, телеведущая и певица Ольга Бузова, рэпер Алишер Моргенштерн и другие.

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев ранее заявил, что молодых исполнителей не поймет старшее поколение телезрителей.

Однако в список нежеланных артистов вошли Филипп Киркоров и Николай Басков и даже Алла Пугачева.