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Секс Беременность Свадьбы

Названы самые нежелательные артисты на новогодних шоу 

Даня Виттиг 2 часа назад
Названы самые нежелательные артисты на новогодних шоу
Фото: кадр из "Голубого огонька"
Пользователи Сети рассказали, каких артиств они меньше всего хотели бы видеть в телепередачах, посвященных Новому году.
В списке самых нелюбимых певцов оказались Валерий Меладзе, телеведущая и певица Ольга Бузова, рэпер Алишер Моргенштерн и другие.
Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев ранее заявил, что молодых исполнителей не поймет старшее поколение телезрителей.
Однако в список нежеланных артистов вошли Филипп Киркоров и Николай Басков и даже Алла Пугачева.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Меладзе признался в изменах жене.
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