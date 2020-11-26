Названы самые нежелательные артисты на новогодних шоу 

Пользователи Сети рассказали, каких артиств они меньше всего хотели бы видеть в телепередачах, посвященных Новому году.
В списке самых нелюбимых певцов оказались Валерий Меладзе, телеведущая и певица Ольга Бузова, рэпер Алишер Моргенштерн и другие.
Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев ранее заявил, что молодых исполнителей не поймет старшее поколение телезрителей.
Однако в список нежеланных артистов вошли Филипп Киркоров и Николай Басков и даже Алла Пугачева.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Меладзе признался в изменах жене.