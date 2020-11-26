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Соседов резко отозвался о бедствующих российских артистах

Даня Виттиг
1 час назад
Пандемия серьезно ударила по финансовому положению артистов. Все чаще стали звучать жалобы от знаменитостей, на которые ответил музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он заявил в беседе с 5-tv.ru.
«Нет денег — продавайте виллы и яхты»
Фото: @lolitamilyavskaya@lolitamilyavskaya
«Это люди выживают, которые лишились работы и своих даже маленьких зарплат, но никак не артисты. Посадить бы их на оклады в размере 15-20 тысяч рублей, или даже на 50 тысяч рублей в месяц и посмотреть, как они тогда запоют».
Соседов объяснил, что действительно тяжело тем, кто пел 5 тысяч рублей, но этих людей не слышно.
«Им не дают трибуну или рупор, чтобы рассказать. Зато мы слышим жалобы от Меладзе, Лолиты Да они в таком шоколаде живут, что мама не горюй. Мы с вами о такой жизни только мечтать можем».
Критик предложил знаменитостям отличную идею, где добыть средства для существования.
«Если у вас нет денег – продавайте свои яхты, виллы, дорогие автомобили, дома за границей! Продавайте свою недвижимость на Кипре, на Мальдивах в Майами!»
Сегодняшние жалобы знаменитостей Соседов назвал «сказками о бедственном положении».
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