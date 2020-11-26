Слепаков подогрел слухи о разводе с женой

Артист пришел на интервью без обручального кольца и заявил, что настоящим риском для него в личных отношениях является «позвать человека замуж».

Народный бард Семен Слепаков подогрел слухи о расставании с женой. Еще два года назад Ксения Собчак в эфире программы «Привет, Андрей!» сообщила, что музыкант развелся с супругой Кариной. Однако до сих пор ни сам Семен, ни его избранница не прокомментировали слухи о возможном расставании. Однако на съемку для проекта «Решайся!» Алены Долецкой Слепаков приехал без обручального кольца. К тому же 41-летний артист интересно ответил на вопрос, что сейчас является для него сильным риском в личных отношениях.

"Сильно рискнуть в личных отношениях — замуж позвать человека. Чем больше лет, тем выше уровень по шкале риска. К этому времени сильно привыкаешь к своим маленьким комфортам. Это в двадцать лет ты готов пожертвовать многим, а в 41 год уже непонятно, чем ты согласен поступиться. Рисковать не хочется вообще",

— заявил Семен Слепаков, косвенно подтвердив, что сейчас он свободен от отношений. Автор-исполнитель также отметил, что для него определяющим при выборе второй половины является психологический комфорт и интерес к человеку, тогда как способность поддерживать быт отходит на второй план.

Семен Слепаков женился на своей избраннице в 2012 году. Изредка рассказывая о семейной жизни, артист подчеркивал, что рад тому, что его супруга не связана с шоу-бизнесом. Карина является специалистом в юриспруденции. Детей у пары нет.

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