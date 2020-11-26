«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

кадр из передачи "Голубой огонек"

Пользователи Сети рассказали, каких артиств они меньше всего хотели бы видеть в телепередачах, посвященных Новому году.

Приемный сын Сергея Зверева каждый день рискует оказаться на больничной койке из-за нового конфликта со знаменитым отцом. Известный стилист оставил своего ребенка не только без жилья, но и без прописки, как утверждает жена Зверева-младшего Юлия.

кадр из передачи "Comedy club"

Комик и ведущий проекта "Двое на миллион" Павел Воля озвучил вес своего коллеги — юмориста Гарика Харламова. Гостями программы стали блогер Ида Галич и модель Мария Миногарова.

кадр из сериала "Глухарь"

Актер театра и кино, которому сегодня исполняется 45 лет, в эфире программы "Однажды" на телеканале НТВ объяснил ведущему Сергею Майорову, почему у него до сих пор нет семьи и детей.

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Пандемия серьезно ударила по финансовому положению артистов. Все чаще стали звучать жалобы от знаменитостей, на которые резко ответил музыкальный критик Сергей Соседов, предожив продать свое имущество.