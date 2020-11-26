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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: Соседов предложил российским артистам продать яхты 

Даня Виттиг 1 час назад
На слуху: «Нет денег — продавайте виллы и яхты»
Фото: кадр из передачи "Х фактор"
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Названы самые нежелательные артисты на новогодних шоу

кадр из передачи "Голубой огонек"
Пользователи Сети рассказали, каких артиств они меньше всего хотели бы видеть в телепередачах, посвященных Новому году.
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Сын Зверева теряет здоровье из-за ссоры с отцом

Приемный сын Сергея Зверева каждый день рискует оказаться на больничной койке из-за нового конфликта со знаменитым отцом. Известный стилист оставил своего ребенка не только без жилья, но и без прописки, как утверждает жена Зверева-младшего Юлия.
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Воля рассекретил вес Харламова

кадр из передачи "Comedy club"
Комик и ведущий проекта "Двое на миллион" Павел Воля озвучил вес своего коллеги — юмориста Гарика Харламова. Гостями программы стали блогер Ида Галич и модель Мария Миногарова.
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Аверин рассказал, почему он холостяк в 45

кадр из сериала "Глухарь"
Актер театра и кино, которому сегодня исполняется 45 лет, в эфире программы "Однажды" на телеканале НТВ объяснил ведущему Сергею Майорову, почему у него до сих пор нет семьи и детей.
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«Нет денег — продавайте виллы и яхты»

@lolitamilyavskaya
Пандемия серьезно ударила по финансовому положению артистов. Все чаще стали звучать жалобы от знаменитостей, на которые резко ответил музыкальный критик Сергей Соседов, предожив продать свое имущество.
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