На днях Вера Брежнева выпустила новый клип на трек Sestra, где предстала сразу в нескольких эффектных образах. В одном из них — пожалуй, самом запоминающемся — звезда провела отдельную фотосессию. Чувственными снимками певица поделилась в своем Instagram.

Для съемки Брежнева примерила нюдовое боди, поверх которого надела прозрачный виниловый плащ, и босоножки с пластиковыми деталями и «невидимым» каблуком. В стильном look’е певица расположилась в надувном кресле от бренда Supreme.

@ververa

Фотосессия певицы по-настоящему взволновала ее фанатов. За несколько часов фото собрали более тысячи восхищенных комментариев.