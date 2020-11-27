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«Огонь»: Брежнева взволновала фанатов фото в боди 

WMJ.ru и ещё 2 3 часа назад
На днях Вера Брежнева выпустила новый клип на трек Sestra, где предстала сразу в нескольких эффектных образах. В одном из них — пожалуй, самом запоминающемся — звезда провела отдельную фотосессию. Чувственными снимками певица поделилась в своем Instagram.
Для съемки Брежнева примерила нюдовое боди, поверх которого надела прозрачный виниловый плащ, и босоножки с пластиковыми деталями и «невидимым» каблуком. В стильном look’е певица расположилась в надувном кресле от бренда Supreme.
@ververa
Фотосессия певицы по-настоящему взволновала ее фанатов. За несколько часов фото собрали более тысячи восхищенных комментариев.

«Огненно горячие и шикарные фото!», «Богиня», «Восхитительная», «Противопоказано быть такой классной», «Божественная», «Вообще огонь!», «Нереально», «Как можно быть настолько сексуальной», — пишут под снимками Веры Брежневой.

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