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Цымбалюк-Романовская рассказала, почему Джигарханян не любил Конкина 

Елизавета Назарова 2 часа назад
«Не любил Конкина и говорил, что это плохой человек»
Фото: РИА Новости
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о том, что Армен Джигарханян терпеть не мог своего коллегу Владимира Конкина, который пришел проводить артиста в последний путь. Об этом она рассказала в интервью Daily Storm.
Бывшая супруга актера призналась, что на прощании с артистом было много тех людей, которых он терпеть не мог. При этом, сама она тоже не пришла на мероприятие, так как знала, что ее могут не пустить.

«С Конкиным он не общался 40 лет и даже не захотел делать про него интервью. Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел! Он не любил Конкина и говорил, что это плохой человек. Поэтому нет: Конкин — это не наш герой. И не называйте мне Рудинштейна! Да и с тем же Бедросом Киркоровым он тоже не общался. Это все люди не его круга. А где были люди, которые "его"? Не было их там! Никого! Понимаете? Для меня это страшно»

По мнению пианистки, на прощание с Джигарханяном должны были прийти совсем другие люди, в числе которых она назвала художественных руководителей, ведущих актеров и народных артистов. Бывшая супруга актера отметила, что похожая ситуация была на последнем юбилее артиста.

«И, кстати, то же самое было на 85-летии. Никто не пришел его поздравить, а он очень хотел всех видеть и, конечно же, все понимал. И мне, поверьте, есть с чем сравнивать: я проводила два предыдущих юбилея, и там было совсем по-другому»

Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, что будет с квартирой Джигарханяна в Москве.
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