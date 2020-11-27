Жена Хрусталева рассказала о поцелуях с Куценко

"Дублей было много, Гоша вошел в кураж. Но я изучала театральный поцелуй в университете когда-то. Воспользовалась этими навыками. Правда, на практике не все получилось. Мне кажется, у Гоши своё видение театрального поцелуя. Но всё было корректно. Я бы сняла с одного дубля, но их было около восьми, наверное", — сказала Гончарук.