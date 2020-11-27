«Одно это пальто стоит больше, чем бюджет Тобольска»

Известная блогерша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, рассказала о своих доходах и расходах. Девушка, которая с детства мечтала выбраться из небольшого города Тобольск, гордится своими заработками. Об этом она сообщила в шоу "Вписка".

Зотеева призналась, что в детстве ее мама разрывалась между тремя работами, чтобы прокормить семью. Теперь девушка обеспечивает себя и семью сама.

Инстасамка рассказала, что в месяц тратит больше двух миллионов рублей, при этом большая часть расходов уходит на одежду. Вместе со своим возлюбленным блогерша снимает элитную квартиру в центре Москвы, которая обходится в 170 тысяч рублей в месяц.