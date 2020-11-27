Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Блогерша рассказала о доходах: «Больше, чем бюджет Тобольска» 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Одно это пальто стоит больше, чем бюджет Тобольска»
Фото: @instasamka
Известная блогерша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, рассказала о своих доходах и расходах. Девушка, которая с детства мечтала выбраться из небольшого города Тобольск, гордится своими заработками. Об этом она сообщила в шоу "Вписка".
Зотеева призналась, что в детстве ее мама разрывалась между тремя работами, чтобы прокормить семью. Теперь девушка обеспечивает себя и семью сама.
Инстасамка рассказала, что в месяц тратит больше двух миллионов рублей, при этом большая часть расходов уходит на одежду. Вместе со своим возлюбленным блогерша снимает элитную квартиру в центре Москвы, которая обходится в 170 тысяч рублей в месяц.

«Мне кажется, одно это пальто стоит больше, чем бюджет Тобольска», — сказала она в интервью.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Боня озвучила сумму своих заработков.
Видео дня. 6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение