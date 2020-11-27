— Конечно, сейчас нам, артистам, все очень непросто, — вздыхает звезда. — К счастью, у меня есть подушка безопасности, которая позволяет пока сильно не волноваться. Чувствую, что скоро могу приступить к ее опустошению. Потому как все спектакли с моим участием, которые были запланированы, отменились или перенеслись.
— У меня были онлайн-выступления, — говорит Борщева. — Понятно, что они не приносят такого дохода, как живые концерты. Но все же… Также я снялась в двух сериалах и нескольких телешоу.
— Для комфортной жизни нам надо тысяч пятьсот в месяц, — продолжает звезда. — Это сумма, при которой можно очень хорошо жить. Понятно, что сейчас я таких денег не зарабатываю. Конечно, муж помогает. У него есть свои клиенты. Но из-за пандемии люди тоже меньше ходят на тренировки.
— Многие артисты надеются, что перейдут в онлайн, — продолжает артистка. — Но пока это незаметно. Мы коммуникабельные, нам нужно общение. Поэтому все очень сложно. Говорят, вся эта история с пандемией продлится еще достаточно долго, может растянуться до двух-трех лет. Потом все будет восстанавливаться. Мне, конечно, очень не хотелось бы такого развития событий.