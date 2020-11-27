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Елена Борщева: Для жизни мне нужно 500 тысяч в месяц! 

ИД «Собеседник» и ещё 1 2 часа назад
Артисты продолжают сидеть без работы. Раньше их кормили новогодние корпоративы. За декабрь знаменитости могли заработать на год вперед. Но сейчас все новогодние праздники отменены. Знаменитая юмористка и звезда «Камеди вумен» Елена Борщева в ужасе от этого.

— Конечно, сейчас нам, артистам, все очень непросто, — вздыхает звезда. — К счастью, у меня есть подушка безопасности, которая позволяет пока сильно не волноваться. Чувствую, что скоро могу приступить к ее опустошению. Потому как все спектакли с моим участием, которые были запланированы, отменились или перенеслись.

Елена — артистка востребованная. До пандемии у нее был очень насыщенный график: гастроли, съемки. Сейчас такой занятостью Борщева похвастать не может. Хотя за лето, когда коронавирус несколько успокоился, ей удалось немного заработать.

— У меня были онлайн-выступления, — говорит Борщева. — Понятно, что они не приносят такого дохода, как живые концерты. Но все же… Также я снялась в двух сериалах и нескольких телешоу.

Елена воспитывает двоих детей. Старшей — Марте — недавно исполнилось тринадцать лет. Младшей — Уме — четыре года. Детям не объяснишь, что из-за коронавируса нет работы.

— Для комфортной жизни нам надо тысяч пятьсот в месяц, — продолжает звезда. — Это сумма, при которой можно очень хорошо жить. Понятно, что сейчас я таких денег не зарабатываю. Конечно, муж помогает. У него есть свои клиенты. Но из-за пандемии люди тоже меньше ходят на тренировки.

Звезда надеется на улучшение ситуации, но понимает: в ближайшее время вряд ли что-то может измениться. Артистка переживает: как бы ограничительные меры, связанные с пандемией, не растянулись на несколько лет. Вот тогда будет совсем сложно.

— Многие артисты надеются, что перейдут в онлайн, — продолжает артистка. — Но пока это незаметно. Мы коммуникабельные, нам нужно общение. Поэтому все очень сложно. Говорят, вся эта история с пандемией продлится еще достаточно долго, может растянуться до двух-трех лет. Потом все будет восстанавливаться. Мне, конечно, очень не хотелось бы такого развития событий.

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