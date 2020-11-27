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Стала известна личность жениха Елены Воробей 

WomanHit.ru 3 часа назад
Стала известна личность жениха Воробей
Фото: WomanHit.ru
Ранее юмористка Елена Воробей сообщила, что выходит замуж в четвертый раз, и даже продемонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце. Личность жениха знаменитость не стала раскрывать, лишь сказала, что он работает на государство и сторонится публичности. Также Воробей заявила, что именно этого мужчину она ждала всю жизнь.
Однако стало известно, кто стал новым избранником звезды. Им оказался Сергей Евтухович. Он родился в Бресте, как и Елена, и младше ее на три года. Высшее образование мужчина получил в Военном Краснознаменском институте Министерства обороны СССР в Москве, а затем переехал в Минск. Именно там пара и познакомилась, когда юмористка гастролировала по Белоруссии.
Для Евтуховича этот брак тоже не первый по счету, у него есть дети — 24-летний сын Артем и дочь, которая еще посещает школу. Новый возлюбленный Воробей активно участвует в жизни наследников, артистка полностью поддерживает Сергея в этом, ведь сама воспитывает 17-летнюю дочь Соню от бизнесмена из Санкт-Петербурга.
Знакомая Елены Воробей рассказала, что не только дети стали связующим звеном в отношениях пары, но и то, что его избранница приняла прошлое и спокойно отнеслась к его детям. «Несколько лет назад он встречался с женщиной, которую безумно любил, но она запрещала ему общаться с бывшими и детьми… Слава богу, что Елена не такая, а умная и адекватная женщина», — цитирует приятельницу «Экспресс газета».
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