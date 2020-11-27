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Жена Ефремова высказалась о разводе 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Жена Ефремова высказалась о разводе
Фото: globallookpress.com
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала слухи о том, что она собирается разводится. Об этом сообщает "СтарХит".
Кругликова рассказала о том, что происходит в ее семье своему близкому другу и юристу Алексею Лобареву. Он отметил, что созванивался с супругой Ефремова, и она пожаловалась ему на ложь в СМИ. Кроме того, она высказалась о слухах относительно развода с Михаилом Ефремовым.

«Мы созванивались с Софьей. Она сказала, что ей очень не нравится, что о ее семье постоянно врут в средствах массовой информации. Если дословно, то: «Ложь о том, что Михаил заказывал себе какого-то гуся в следственный изолятор, ложь о том, что осужденные в составе отряда хозяйственного обеспечения были настроены против него. И последняя ложь — о нашем разводе»

Кругликова добавила, что поедет к своему супругу после окончания карантина в СИЗО.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети появились слухи о том, что жена Ефремова собралась подавать на развод.
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