Жена Ефремова высказалась о разводе 

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала слухи о том, что она собирается разводится. Об этом сообщает "СтарХит".

Кругликова рассказала о том, что происходит в ее семье своему близкому другу и юристу Алексею Лобареву. Он отметил, что созванивался с супругой Ефремова, и она пожаловалась ему на ложь в СМИ. Кроме того, она высказалась о слухах относительно развода с Михаилом Ефремовым.

«Мы созванивались с Софьей. Она сказала, что ей очень не нравится, что о ее семье постоянно врут в средствах массовой информации. Если дословно, то: «Ложь о том, что Михаил заказывал себе какого-то гуся в следственный изолятор, ложь о том, что осужденные в составе отряда хозяйственного обеспечения были настроены против него. И последняя ложь — о нашем разводе»

Кругликова добавила, что поедет к своему супругу после окончания карантина в СИЗО.