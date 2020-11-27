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Фанаты Мадонны уверены, что певица умерла 

Клео.Ру 2 часа назад
В Сети похоронили Мадонну
Фото: Клео.Ру
Такой ажиотаж вызвал серьезный переполох. Желтая пресса тут же подхватила новость, но позже выяснилось — это ошибка. Произошла она из-за невежества людей.
Дело в том, что на днях скончался знаменитый футболист и тренер Диего Марадона. Эта новость моментально разлетелась по всему пабликам и СМИ. Не самые внимательные читатели, увидев похожую фамилию, решили, что скончалась американская певица и стали выражать свои соболезнования.
Соцсети
Многим из них фанаты объясняли, что произошла ошибка. Люди поначалу не верили, поскольку сама Мадонна на произошедшее никак не реагировала. Русскоязычные пользователи сети пишут — если верить приметам, артистка будет долго жить. Именно так происходит с теми, кого хоронят заживо.
Соцсети
Звезда между тем продолжает заниматься собой. Она охотно экспериментирует с образами и не стесняется снимать лицо крупным планом. Скептики уверены, что знаменитость делает это зря.
Из-за многочисленных операций и неудачных ракурсов фотографиями женщины можно пугать детей. Они не понимают, почему артистка такого уровня, добившаяся в жизни больших высот, уподобляется девушкам с низкой самооценкой и не окрепшей психикой. Из красивой и интересной женщины она постепенно превратилась во фрика.
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