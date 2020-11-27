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Глюкоза блеснула идеальной фигурой в кислотном бикини 

WMJ.ru 1 час назад
Глюкоза блеснула фигурой в бикини
Фото: @glukozamusic
Певица Глюкоза похвасталась идеальной фигурой, опубликовав в соцсети фото в бикини.
34-летняя Глюкоза на зависть всем хейтерам выложила откровенное фото в бикини: леопардовый принт, кислотно-лаймовый цвет купальника и как можно меньше ткани. Кроме того, явно Наталья Ионова готовилась к горячей фотосессии, потому что на лице заметен идеальный мейк: яркий скульптор, легкие smokey и нюд на губах.
Однако для многих самой главной загадкой оказалось место, где сделано фото: «Там, где хорошо». Интересно, что за курорт выбрала Наталья или же это архивное фото?
@glukozamusic
Подписчики захвалили фигуру певицы:

«Нереально красивая», «Наташа с годами как хорошее вино — становится только лучше!», «Бомба! Сексуальная, обалдеть!», «Фигура супер», «Тропикана-женщина!»

Напомним, что Глюкоза часто радует подписчиков великолепной фигурой. Недавно она показала фото с домашней тренировки из своего уютного спортивного зала.
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Звёзды , Наталья Ионова
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