Глюкоза блеснула фигурой в бикини

Певица Глюкоза похвасталась идеальной фигурой, опубликовав в соцсети фото в бикини.

34-летняя Глюкоза на зависть всем хейтерам выложила откровенное фото в бикини: леопардовый принт, кислотно-лаймовый цвет купальника и как можно меньше ткани. Кроме того, явно Наталья Ионова готовилась к горячей фотосессии, потому что на лице заметен идеальный мейк: яркий скульптор, легкие smokey и нюд на губах.

Однако для многих самой главной загадкой оказалось место, где сделано фото: «Там, где хорошо». Интересно, что за курорт выбрала Наталья или же это архивное фото?

@glukozamusic

Подписчики захвалили фигуру певицы:

«Нереально красивая», «Наташа с годами как хорошее вино — становится только лучше!», «Бомба! Сексуальная, обалдеть!», «Фигура супер», «Тропикана-женщина!»

Напомним, что Глюкоза часто радует подписчиков великолепной фигурой. Недавно она показала фото с домашней тренировки из своего уютного спортивного зала.