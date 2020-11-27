Дочь Заворотнюк показала свою новую квартиру

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна готовится к жизни в новой квартире. Снимки жилплощади она показала в сториз Instagram-аккаунта.

На кадрах видно, что квартира почти пустая — в ней нет мебели, зато сделан ремонт в минималистичном стиле.

— Переехала. И ни одного шкафа еще не готово. А так хотелось. Я вообще страшная торопыга, а вы? Мне очень нравится стиль минимализм в ремонте, — рассказала подписчикам Заворотнюк.

@anna_zavorotnyuk

По ее словам, скоро в квартире появятся шкаф, кресла и диван. При этом подруги Анны уже начинают заваливать ее подарками к новоселью.

@anna_zavorotnyuk

Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк начала строить планы по возвращению на сцену после победы над тяжелой болезнью.

Весной 2019 года появились первые слухи о тяжелой болезни артистки. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга.

Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери.

В июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.