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«Переехала»: дочь Заворотнюк показала свою новую квартиру 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Дочь Заворотнюк показала свою новую квартиру
Фото: @anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна готовится к жизни в новой квартире. Снимки жилплощади она показала в сториз Instagram-аккаунта.
На кадрах видно, что квартира почти пустая — в ней нет мебели, зато сделан ремонт в минималистичном стиле.

— Переехала. И ни одного шкафа еще не готово. А так хотелось. Я вообще страшная торопыга, а вы? Мне очень нравится стиль минимализм в ремонте, — рассказала подписчикам Заворотнюк.

@anna_zavorotnyuk
По ее словам, скоро в квартире появятся шкаф, кресла и диван. При этом подруги Анны уже начинают заваливать ее подарками к новоселью.
@anna_zavorotnyuk
Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк начала строить планы по возвращению на сцену после победы над тяжелой болезнью.
Весной 2019 года появились первые слухи о тяжелой болезни артистки. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга.
Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери.
В июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.
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